Мэттью Перри ищет новую любовь в Сети

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50-летний Мэттью Перри решил не отчаиваться после своего последнего внезапно оборвавшегося романа и во что бы то ни стало наладить личную жизнь. Ещё совсем недавно, в начале мая, стало известно, что его оставила подруга — Молли Хервиц. И вот актёр уже снова «вышел на охоту»: новую даму сердца Мэттью ищет онлайн при помощи приложения Raya, сообщает 7days.ru



Фанаты Перри обрадовались, когда узнали, что их любимец, на которого очень благотворно подействовал роман с 28-летней Молли, не «пустился во все тяжкие» после крушения своего романа, а хочет вступить в новые отношения. По сообщению инсайдера, Мэттью восстановил свой аккаунт в сервисе знакомств для знаменитостей Raya, который удалял на время отношений с Хервиц. И у актёра уже завязалось несколько многообещающих переписок с интересными девушками.

Напомним: Молли появилась в жизни Перри в тот момент, когда его поклонники были всерьез обеспокоены здоровьем своего кумира, который стал очень плохо выглядеть. Однако любовь вдохнула в него новые силы, он заметно воспрял духом и, по словам близких друзей, был «счастлив как никогда». Однако Хервиц решила его оставить. По мнению Молли, она пришла к выводу, что он близок к новому срыву в своей многолетней борьбе с наркозависимостью, в которой, как решила девушка, она бессильна ему помочь. Известно, что Мэттью сражается с зависимостью практически всю жизнь. Что же касается его личной жизни, то хотя у Перри был ряд громких романов, он никогда не был женат. При этом ходили слухи о том, что в свое время он был тайно и безответно влюблен в свою коллегу по культовому сериалу «Друзья» — Кортни Кокс.



