Мадонну высмеяли за неудачную пластическую операцию

Дата публикации: Вчера, 14:23 Просмотрено: 158

Мадонна сама поставила себя в довольно глупое положение. Она решилась рассказать фанатам, что ей предстоит операция на колене, действительно необходимая после травмы, перенесенной во время тура Madame X. Но сопроводила она это сообщение неудачным снимком, который заставил фолловеров обсуждать совсем другое хирургическое вмешательство, которое певица перенесла ранее, сообщает 7days.ru

Поводом для насмешек над звездой стала публикация ее снимка, на котором 61-летняя Мадонна, облаченная только в кружевное белье и чулки, выставила напоказ свои ягодицы, которыми она, видимо, очень гордится. И тут же посыпались издевательские комментарии фанатов, которые ни на минуту не усомнились в том, что Мадонна вставила себе импланты, причем крайне неудачные. «Похоже на то, как если бы она привязала в себе подушку…», «Выглядит ужасающе ненатурально!», «Какое уродство!»

На самом деле подозрения в том, что певице вшили в ягодицы силиконовые импланты, возникло еще в начале минувшего года, когда она появилась на сцене в костюме, подчеркнувшем внезапно изменившуюся форму ее «пятой точки». Но с тех пор Мадонна не привлекала такого внимания к этой части своего тела, так что история с имплантами успела уже подзабыться. Теперь же фото Мадонны спровоцировало град новых насмешек.

Впрочем, певицу довольно трудно смутить такими комментариями. Некоторое время назад она ясно высказала, что думает об этом: «Я не нуждаюсь ни в чьем одобрении. И я имею полное право, как и все, делать со своим телом все, что пожелаю!»