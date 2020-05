Сын лауреатки "Оскара" Мелиссы Этеридж умер от передозировки наркотиков

Дата публикации: Вчера, 14:21 Просмотрено: 138

58-летняя американская певица, обладательница премий "Оскар" (она получила ее за песню к документальному фильму вице-президента США Альберта Гора о необходимости борьбы с глобальным потеплением) и "Грэмми" (в 1993 году она удостоилась премии за песню Ain't It Heavy, а в 1995-м — за композицию Come to My Window) Мелисса Этеридж, вчера сообщила о смерти своего 21-летнего сына Беккета, который скончался в результате передозировки наркотиков, сообщает spletnik.ru

Сегодня я присоединяюсь к сотням тысяч семей, которые потеряли близких из-за опиоидной зависимости. Мой сын Беккет, которому был всего 21 год, изо всех сил пытался преодолеть свою зависимость, но сегодня он погиб от нее. Ему будет не хватать всех тех, кто его любил, его семьи и друзей. Мое сердце разбито. Я благодарна всем за соболезнования, и я чувствую ваши любовь и искреннюю печаль. Нам очень тяжело от мысли, что мы могли бы еще сделать, чтобы спасти его, но в конце концов мы знаем, что он уже не испытывает боли,

— говорится в ее официальном заявлении.

Мелисса Этеридж с дочерью Бэйли и сыном Беккетом и Элизабет Уилльямсон

Беккета Мелисса воспитывала вместе с бывшей возлюбленной — кинорежиссером Джули Сайфер. У пары также есть 23-летняя дочь Бэйли. Детей выносила Сайфер, а донором спермы стал музыкант группы The Byrds Дэвид Кросби.

У Этеридж есть еще двое детей — 13-летние близнецы, сын Миллер и дочь Джонни, которых родила другая ее экс-возлюбленная, актриса Тэмми Линн Майклз.

Сейчас Этеридж в браке с актрисой Линдой Уоллем. Детей у пары нет.