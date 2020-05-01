Сергей Жигунов познакомил возлюбленную с мамой

Дата публикации: Вчера, 14:16 Просмотрено: 200

Сосед Сергея Жигунова по даче – академик Российской академии Художеств Сергей Заграевский рассказал, что роман актера с журналисткой Викторией Ворожбит, которая внешне очень похожа на Анастасию Заворотнюк, вышел, что называется на новый уровень, сообщает 7days.ru

По словам знакомого артиста, Сергей познакомил новую возлюбленную со своей мамой Галиной Ивановной. «Думаю, отношения серьезные, раз он привозил девушку к своей маме, приводит слова Заграевского издание sobesednik.ru. Напомним, несколько месяцев «гардемарин» хранил молчание по поводу слухов о расставании с женой Верой Новиковой. Однако информация о его суде с Новиковой, ставшая достоянием общественности, вынудила его заговорить.

«В конце прошлого года к нам поступил иск от Веры Семеновны Новиковой о признании совместным имуществом супругов одной из квартир в Москве. Однако, суд вынес решение в пользу Сергея Жигунова, отказав в удовлетворении требований женщины», — говорилось в комментарии в Останкинском суде столицы.

Сразу после этого объявления, Жигунов решил расставить все точки над i, оставив в своем блоге сообщение. «Понимаю желание хайпануть на горячей теме, но всех разочарую. Никаких споров о разделе имущества нет и не будет», — написал Сергей.