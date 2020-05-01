Сергей Жигунов познакомил возлюбленную с мамой

Отдохни / ОкрошкаСергей Жигунов познакомил возлюбленную с мамой
Дата публикации: Вчера, 14:16 Просмотрено: 200
Сосед Сергея Жигунова по даче – академик Российской академии Художеств Сергей Заграевский рассказал, что роман актера с журналисткой Викторией Ворожбит, которая внешне очень похожа на Анастасию Заворотнюк, вышел, что называется на новый уровень, сообщает 7days.ru
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По словам знакомого артиста, Сергей познакомил новую возлюбленную со своей мамой Галиной Ивановной. «Думаю, отношения серьезные, раз он привозил девушку к своей маме, приводит слова Заграевского издание sobesednik.ru. Напомним, несколько месяцев «гардемарин» хранил молчание по поводу слухов о расставании с женой Верой Новиковой. Однако информация о его суде с Новиковой, ставшая достоянием общественности, вынудила его заговорить.
«В конце прошлого года к нам поступил иск от Веры Семеновны Новиковой о признании совместным имуществом супругов одной из квартир в Москве. Однако, суд вынес решение в пользу Сергея Жигунова, отказав в удовлетворении требований женщины», — говорилось в комментарии в Останкинском суде столицы.
Сразу после этого объявления, Жигунов решил расставить все точки над i, оставив в своем блоге сообщение. «Понимаю желание хайпануть на горячей теме, но всех разочарую. Никаких споров о разделе имущества нет и не будет», — написал Сергей.