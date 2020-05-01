Ева Грин назвала высокие каблуки антифеминистскими: "Мы как птицы на ходулях"

Дата публикации: Вчера, 14:12 Просмотрено: 164

39-летняя Ева Грин привыкла появляться на публике, и с дресс-кодом для красных ковровых дорожек знакома хорошо — без высоких каблуков вечерний образ не обходится. Но в новом интервью для издания Town & Country актриса, сыгравшая девушку Бонда, раскритиковала туфли на шпильках, сообщает spletnik.ru

Мне говорили носить больше ярких вещей, чтобы быть более женственной, но я предпочитаю комфорт. Высокие каблуки кажутся мне действительно антифеминистскими — мы словно птицы на ходулях,

— призналась Ева.

Не обошла стороной Грин и тему старения, в очередной раз признавшись, что всегда сомневается насчет своей внешности.

У меня всегда есть это чувство неуверенности. Я читаю интервью с другими женщинами, которые говорят: "О, я так уверена в себе теперь, когда мне 30 или 40 лет, я нашла себя".

Но на самом деле это трудно и для актеров, и для любой женщины — стареть. Вы думаете: "Боже мой, я все еще смогу нравиться людям?"

— поделилась мыслями Грин.

Актриса, которая сейчас живет в Лондоне, рассказала о своих впечатлениях от британской столицы и даже призналась, что хотела бы получить британский паспорт.

Здесь я чувствую себя умиротворенно. Часто мы не замечаем красоты тех мест, где мы родились, мы избалованы. Мне нравится, что в Лондоне много парков, много открытых пространств, уголков природы,

— рассказала Ева.

Поделилась актриса и впечатлениями от работы над своим новым фильмом "Проксима", который вышел в России в январе этого года. В нем она сыграла женщину-космонавта, которой предстоит долгая миссия на борту космической станции и разлука с единственной дочерью.

Кадр из фильма "Проксима"

Кадр из фильма "Проксима"

Космонавты словно супергерои. Они говорят на пяти или шести языках, они должны быть хороши во всем физически, они жертвуют собой. Они почти как святые — это религия, желающая исследовать все неизвестное. Мужчины-космонавты сразу покажут вам фотографии своих детей и жен, но женщины обычно этого не делают, потому что это отвлечет их от миссии. Они такие сильные, что едва ли можно увидеть трещины в этой броне,

— поделилась Ева.