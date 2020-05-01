Брэд Питт принес свои извинения Дженнифер Энистон

Дата публикации: Вчера, 14:08 Просмотрено: 127

Брэд Питт признался, что был бы просто счастлив взять обратно свои слова, которые он однажды адресовал Дженнифер Энистон. Ведь он позволил себе высказаться публично о своей жизни с Энистон в оскорбительном тоне, сообщает 7days.ru

Он прямо заявил, что жизнь с Дженнифер была невыносимо скучной и довела его до «края». Ведь именно во время его брака с Энистон он начал злоупотреблять алкоголем и марихуаной.

«Я стал противен сам себе. Я сидел на диване и курил «травку». Я без конца нажимал кнопки телепульта, пытаясь найти кино об интересной жизни, поскольку моя вовсе не была таковой. И все дело было в моем браке. Я пытался делать вид, что с ним все хорошо, хотя это вовсе не было так», — заявил актер через несколько лет после расставания с Энистон.

И вот Питт осознал, что был совершенно не прав. Он сделал то заявление под влиянием своего увлечения Анджелиной Джоли, которая казалась ему тогда просто идеалом подруги жизни. Брэд с энтузиазмом заявлял, что «очень доволен правильным выбором, который сделал», и тем, что обрел Анджелину — женщину, которую он обожает.

Прошло не так много времени — и брак Питта с Джоли рухнул с оглушительным скандалом. Но еще до того, как это произошло, Брэд понял, что погорячился. Он публично извинился перед Дженнифер и заверил, что в том, как сложилась их семейная жизнь, виноват только он сам... К счастью, Энистон, несмотря на то что была очень уязвлена критикой Питта в ее адрес, приняла его извинения. И это позволило Брэду после расставания с Анджелиной восстановить отношения с Дженнифер. Как известно, сначала она пригласила его на свое 50-летие. Потом они официально восстановили отношения, устроив эмоциональное публичное воссоединение на церемонии SAG Awards. А теперь, как утверждают инсайдеры, они поддерживают контакт даже во время самоизоляции.