«Это все в прошлом»: Джиган вышел в прямой эфир с Тимати

Дата публикации: Сегодня, 14:25 Просмотрено: 133

Вот это поворот! Нам кажется, что мы видели уже все возможные эфиры, которые только могли провести российские звезды, но мы ошиблись. Сегодня в Instagram Джиган подсоединился к эфиру Тимати, в котором глава Black Star анонсировал выход своего нового трека. В разговоре они обсудили, что же произошло с Джиганом на самом деле, как он справился с зависимостями и в каких они сейчас отношениях с Оксаной Самойловой, сообщает peopletalk.ru



По словам Дениса, для него это был один из самых ужасных и сложных периодов в его жизни (только за время в одной из подмосковных реабилитационных клиник ему сделали больше 90 капельниц). Рэпер признался, что сейчас отказался от всех пагубных привычек (употребления алкоголя, запрещенных веществ): «Есть люди, которым можно курить марихуану, а есть те, кому нельзя. Так вот Джига — из вторых. Сейчас я ничего не употребляю, занимаюсь спортом и веду здоровый образ жизни». Еще он заявил, что поддержала его жена Оксана Самойлова: «Она меня буквально спасла и вырвала из того состояния». Тимати ему ответил: «Джига, а я тебе еще 10 лет назад говорит завязывать с косяками».

«Сейчас для меня самое главное — порадовать поклонников новыми треками и выйти на новый уровень», — поделился планами Джиган и поблагодарил Тимати за участие: «Спасибо, Тим, и за поддержку, и за понимание, и за терпение».

В конце прямого эфира Тимур спросил: «Последний вопрос, я не успокоюсь, если не спрошу, как у вас с Оксаной. Подписчики требуют ответа». Денис ответил: «Да нормально все. Сейчас все хорошо».

После Тимати пригласил коллегу по цеху к себе на студию и предложил записать совместный трек: «Мы с тобой сейчас замутим, закрутим, хорошо, что именно спустя 5-6 лет все случилось так, как случилось. Карантин объединяет», — заключил глава Black Star. Позже (когда Джиган отключился) рэпер признался, что они с Денисом не общались 6 лет и это их первый разговор за все это время. А еще пообещал прислать ему домой запас бургеров Black Star Burger. Кстати, во время разговора Тимати отметил, что некоторые выражения Джигана войдут в золотой фонд и будут цитироваться годами, одно из них «это мой а@@@@ный хавчик», рэпер даже пообещал назвать так одну из линеек своих бургеров.

Напомним, скандал в семье Джигана и Оксаны начался накануне 8 марта — рэпер записывал Stories, в которых ругался матом, называл дочь Лею «свинотой» и просил девочек принести ему пиво. Позже артист сообщил, что находится в реабилитационной клинике. После возвращения в Россию из Майами Оксана Самойлова рассказала в Instagram, что приняла решение о разводе с Джиганом. Они были вместе больше 10 лет и воспитывают троих дочек и новорожденного сына! А сам рэпер лег в одну из подмосковных реабилитационных клиник (сейчас он вернулся к семье).