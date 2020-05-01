Оставили ссору в прошлом: принцы Уильям и Гарри помирились

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Фанаты с энтузиазмом отреагировали на сообщение королевского биографа Кейт Никол, очень хорошо осведомленной о положении дел в британском королевском семействе. Кейт заявила, что по ее сведениям, принцы Гарри и Уильям, оставив ссору в прошлом, начали восстановить свои отношения, сообщает 7days.ru

Конечно, до былой дружбы им пока что далеко, но они хотя бы начали разговаривать друг с другом. Как рассказала Никол, они начали общаться после многомесячного перерыва сравнительно недавно — когда Гарри с Меган перебрались из Канады в Лос-Анджелес. Теперь они поддерживают связь при помощи регулярных видеозвонков. Между прочим, на это недавно намекнула Кейт Миддлтон, заявившая, что она и принц Уильям последнее время общаются при помощи видеосвязи со всеми своими родными, причем они теперь поддерживают контакт даже больше, чем до этого.

Как объяснила Никол, начать снова разговаривать друг с другом их побудила болезнь принца Чарльза, заразившегося коронавирусом. Оба были очень обеспокоены его состоянием, ведь старшему сыну королевы уже 71 год и он относится к группе риска по Covid-19. А созвонившись в первый раз из-за болезни отца, они продолжили общение… И Гарри очень ценит этот контакт, ведь, как принц признался недавно одному из приятелей, он очень скучает по дому.

Напомним: разлад в отношениях некогда очень дружных Уильяма и Гарри начался, когда в жизни младшего принца появилась Меган Маркл и старший не одобрил скоропалительного решения брата обручиться с любимой. После свадьбы Меган и Гарри все стало еще хуже, и принц с герцогиней съехали из Кенсингтонского дворца. А когда Гарри и Меган объявили о своем решении покинуть королевскую семью, Уильям перестал разговаривать с братом, расценив его шаг, как предательство. Но теперь, в условиях пандемии, братья решили оставить свои противоречия в прошлом.







