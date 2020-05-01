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Отдохни / Окрошка«Она стесняется своей новой внешности»: источник из окружения Адель рассказал о похудении певицы

Дата публикации: Сегодня, 14:16 Просмотрено: 95

Об Адель последние несколько дней говорят все, и дело не в новых музыкальных релизах: певица просто показала в Instagram результат похудения практически на 50 килограммов! В комментариях (а их больше 230 000), конечно, восхищаются ее формой, но сама Адель, как выяснилось, стесняется своей фигуры, сообщает peopletalk.ru

«Она стесняется своей новой внешности»: источник из окружения Адель рассказал о похудении певицы


Как рассказал источник из окружения певицы DailyMail, ей неловко от такого повышенного внимания, поэтому и новые фотографии в социальных сетях она публикует редко. «Она считает, что выглядит сейчас лучше, чем когда-либо еще, но все еще невероятно стесняется своей новой внешности. Иногда ей с трудом верится, что она выглядит так хорошо, как о ней говорят. Собственное отражение в зеркале шокирует ее. Правда, ей нравится покупать много новой одежды. Она с удовольствием примеряет все подряд: от мини-платьев до нарядов в пол для выхода на красную дорожку. Она уже потратила тысячи долларов на новый гардероб, словно наверстывая упущенное», — поделился инсайдер.

Напомним, личный тренер Адель Пит Джерасимо рассказывал, что добиться такого результата всего за год ей помогли обычные тренировки и специальная система питания — диета сиртфуд, которая основана на употреблении продуктов с высоким содержанием сиртуинов (антиоксидантов): гречневой крупы, оливкового масла, цикория, креветок, цитрусовых и других.

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