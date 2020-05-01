«Она стесняется своей новой внешности»: источник из окружения Адель рассказал о похудении певицы

Дата публикации: Сегодня, 14:16 Просмотрено: 95

Об Адель последние несколько дней говорят все, и дело не в новых музыкальных релизах: певица просто показала в Instagram результат похудения практически на 50 килограммов! В комментариях (а их больше 230 000), конечно, восхищаются ее формой, но сама Адель, как выяснилось, стесняется своей фигуры, сообщает peopletalk.ru



Как рассказал источник из окружения певицы DailyMail, ей неловко от такого повышенного внимания, поэтому и новые фотографии в социальных сетях она публикует редко. «Она считает, что выглядит сейчас лучше, чем когда-либо еще, но все еще невероятно стесняется своей новой внешности. Иногда ей с трудом верится, что она выглядит так хорошо, как о ней говорят. Собственное отражение в зеркале шокирует ее. Правда, ей нравится покупать много новой одежды. Она с удовольствием примеряет все подряд: от мини-платьев до нарядов в пол для выхода на красную дорожку. Она уже потратила тысячи долларов на новый гардероб, словно наверстывая упущенное», — поделился инсайдер.

Напомним, личный тренер Адель Пит Джерасимо рассказывал, что добиться такого результата всего за год ей помогли обычные тренировки и специальная система питания — диета сиртфуд, которая основана на употреблении продуктов с высоким содержанием сиртуинов (антиоксидантов): гречневой крупы, оливкового масла, цикория, креветок, цитрусовых и других.