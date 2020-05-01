Настя Ивлеева объяснила, почему не возвращается к мужу

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Анастасия Ивлеева оказалась одной из самых сознательных звезд отечественного шоу-бизнеса. Она самоизолировалась еще до того, как это было рекомендовано всем жителям Москвы и области. В итоге, Настя сидит дома уже два месяца, сообщает 7days.ru

На счастье они с Элджеем как раз в прошлом году переехали за город, где сейчас чувствуют себя гораздо более комфортно, чем их коллеги, живущие в квартирах. Только вот два месяца изоляции для Настюшки оказались слишком сложными, поэтому она решила нарушить режим.

Не кардинально. Она всего лишь поехала в гости к своей лучшей подруге - действующей ведущей шоу «Орел и Решка» Юлии Коваль. Та в свою очередь тоже уже давно «не выходит в люди», поэтому девушки решили, что ничего страшного в их встрече не будет.

Только вот домой к мужу теперь Ивлеева не торопится. И объясняет, почему.

«Я приехала к Юльке на один день, но сегодня уже четвертый! Многие спрашивают, почему я не еду домой. Я очень соскучилась по своему супругу, но тут мне не надо готовить! Здесь мне все готовят, приносят...» - и показала накрытый стол с пельменями и салатом из овощей.

По всей видимости за этот долгий период, когда Насте приходилось самой готовить и убирать огромный дом, быт ее немного «достал». Но Ивлеева заверила, что уже совсем скоро поедет домой, к любимому мужу.



