«Миллион в месяц»: комик Илья Соболев рассказал о своем заработке на самоизоляции

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Комик Илья Соболев в прямом эфире с Тиной Канделаки рассказал, что его доходы резко снизились из-за пандемии COVID-19! Артист признался, что основным его заработком на самоизоляции стала реклама, сообщает peopletalk.ru

Кстати, и зарабатывает он на ней немаленькие деньги!

«Это не шесть и не семь миллионов. Ну, пусть будет миллион в месяц. Чтобы артисту сейчас нормально существовать, ему нужно иметь минимум три-четыре источника дохода. В условиях самоизоляции многие и вовсе лишились возможности выступать, поэтому хватаются сейчас за любую возможность. Я вот недавно выступил онлайн на дне рождения девушки. Зашел к ним в Zoom, пошутил. Но там совсем скромные деньги были», — признался Соболев.

Отметим, что несмотря на режим самоизоляции, Илья продолжает заниматься творчеством и развивает свой YouTube-канал. Он активно следит за новостной повесткой в мире, после чего оперативно создает юмористические видео. Кроме того, он работает над новыми сценариями для Stand Up, и это отнимает у него много времени.

«Я свой прошлый Stand Up писал, можно сказать, год. Сначала пять месяцев, потом еще шесть. Это программа в полтора часа. Ты постоянно что-то прорабатываешь, добавляешь, убираешь – это очень кропотливый и сложный процесс», – рассказал артист.