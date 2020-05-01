Браво, Лариса! Гузеева высказалась про Гарика Харламова

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Гарик Харламов уже давно позволяет себе «троллить» ведущую шоу «Давай поженимся» Ларису Гузееву. Напомним, как-то он увидел ролик, в котором Гузеева повела себя неожиданно, употребив нецензурное выражение в адрес отчима одного из пришедших на программу женихов. После этого резидент Comedy Club сделал десятки юмористических видео и «фотожаб» с участием Гузеевой на потеху своим подписчикам. И только ленивый потом не показал это Ларисе, сообщает 7days.ru

Одной из самых смешных его шуток фолловеры сочли придумку Харламова, когда к телу актрисы он на фото приставил свое лицо. «Лариса Бульдог Гузеева» —написал на фото.

Лариса всё больше игнорировала троллинг Харламова. Не ответила и на то, что однажды он как бы по приколу всё-таки извинился перед ней. Тогда звезды Comedy Club разыграли небольшую сценку, в которой один притворился Гузеевой. А Харламов показал, как именно проходило бы его примирение с главной свахой страны. А потом Гарик обратился к ней уже напрямую: «В общем, Лариса, я извиняюсь, если вы на что-то обиделись. И не было такого желания – обидеть вас. Мы вас очень любим!»

Подписчикам телеведущей, конечно, было интересно наблюдать за её реакцией на приколы Харламова. И вот один из них не выдержал и спросил: «Скажите, Лариса, как вы относитесь к Харламову?» И она вдруг ответила – в духе самого Гарика, уязвив своего оппонента. «У нас обоих лишний вес», – коротко сказала она. И попала в самую болезненную точку Харламова, который, как известно, любитель вкусно и много поесть.

Зато сама она в этом направлении успешно над собой работает. Следит за питанием и фигурой. Даже ложилась в оздоровительную клинику, чтобы справиться с лишним весом. И преуспела, сбросив не меньше 20 килограммов.

Кстати, Гарик высоко оценил слова Гузеевой в свой адрес. Даже разместил у себя на страничке в соцсети и вопрос, и ответ, сопроводив кучей смайликов и словами «Браво, Лариса!» Комментаторы тоже сочли выпад Гузеевой удачным: «Это лучшее, что можно было сказать!»