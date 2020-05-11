"Когда дочь показывает вам средний палец": Кэти Перри поделилась видео с УЗИ

Дата публикации: Сегодня, 12:30 Просмотрено: 98

35-летняя Кэти Перри получила неожиданное послание от своей еще не рожденной дочери в День матери. Вчера певица опубликовала в инстаграме видео с УЗИ их с Орландо Блумом будущего ребенка, сообщает spletnik.ru

Когда ваша еще не родившаяся дочь показывает вам средний палец из утробы, вы понимаете, что вас ждет,

— подписала пост невеста Орландо Блума и добавила хештег #happymothersdaytome ("С Днем матери меня").На днях вышел новый выпуск специального шоу The Disney Family Singalong, в котором Кэти появилась в необычном костюме мамы слоненка Дамбо. В таком образе звезда спела песню Baby Mine. Роль самого Дамбо досталась любимому питомцу певицы — пуделю по кличке Наггет. Исполнительница также поговорила о предстоящем материнстве с ведущим шоу Райаном Сикрестом.

Я точно не знаю, что значит быть матерью. Хотя я всегда проявляла материнскую заботу по отношению к своим друзьям и поклонникам. Но я знаю, что собираюсь перейти на следующий уровень. Малышка даже пинается, когда выступления конкурсантов шоу хорошие. Так что пусть они будут хорошими, но не слишком хорошими, потому что это довольно больно,

— призналась Кэти.

Перри, которая объявила, что она ждет ребенка, в марте, рассказала во время чата Facebook Live в начале мая, как пандемия коронавируса повлияла на ее беременность.

Некоторые устраивают baby shower, но я не уверена, что буду делать это. Я просто благодарна за многое, что происходит сейчас.

Даже после того, как карантин отменят и все выйдут на улицу и будут праздновать, я, вероятно, буду все еще оставаться дома. Это так забавно: все пьют во время карантина, а я нет!

— пошутила звезда.