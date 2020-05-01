«Больно на самом деле»: бойфренд Ольги Бузовой пошёл по стопам Тарасова

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Ольга Бузова должна быть счастлива: на руке Давида Манукяна теперь красуется тату с её именем. Ведущая «Дома-2» получила трогательное признание в любви от своего бойфренда, сообщает 7days.ru

Блогер пообещал «набить» рисунок на запястье ещё некоторое время назад, но поставил поклонникам условие. Он дал слово, что сделает тату в честь Бузовой, если их романтичное фото наберёт два миллиона лайков. Фанаты выполнили это условие, а Манукян сдержал слово.

«Больно на самом деле... жестко! Но мужик сказал — мужик сделал. Вам не терпится увидеть результат?» — комментировал бойфренд Ольги происходящее. Позже он показал конечный вариант тату.

До этого Бузова с возлюбленным набили на запястьях знак бесконечности. Но этот рисунок «безличный» и им не придётся перебивать его в случае расставания, чего не скажешь о новой татуировке Манукяна.

Бывший муж Ольги — Дмитрий Тарасов, напомним, также делал тату в её честь. У него на руке была набита дата их свадьбы и инициалы. После скандального развода и громких обвинений в измене он избавился от этого рисунка, переделав его в песочные часы с надписью «Время уносит всё».