Скандал: Белый дом опубликовал поздравление с Днём Победы, но СССР не поздравил. Посол и отечественные звёзды прокомментировали заявление

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8 Мая отмечается так называемый «День Победы в Европе» (VE Day) — США, Великобритания и страны-союзники отмечают день капитуляции Германии и, соответственно, завершения Второй мировой войны в Европе. В России же и странах бывшего Советского Союза Днем Победы традиционно считается 9 Мая, в том числе из-за разницы часовых поясов, сообщает peopletalk.ru

В «европейский» День Победы в этом году поздравление с праздником опубликовал официальный аккаунт Белого Дома. На странице появилось видео, на котором президент США Дональд Трамп и Мелания Трамп возложили венок к мемориалу, посвящённому Второй Мировой, подписанное так: «8 мая 1945-го Америка и Великобритания одержали победу над нацистами. «Дух Америки всегда побеждает. В конце концов, так и происходит»».Позже публикацию Белого дома прокомментировал посол России в США Анатолий Антонов: «Развязанная дезинформационная кампания в ряде стран и, к сожалению, в Соединенных Штатах Америки, где мы работаем, когда пытаются принизить роль Советского Союза или даже, более того, сказать о том, что Советский Союз и развязал Вторую мировую войну, она просто неприемлема. Я даже не представляю, как люди могут сегодня говорить столь кощунственные слова, зная о том, что советский народ потерял 27 миллионов человек. Я считаю, что мы не должны молчать. Мы должны об этом говорить, но говорить спокойно, аргументировано, пытаться донести до простого американца, до простых людей в Европе и на Земле, что именно советский солдат освободил Европу, он отстоял независимость Европы и Советского Союза, и никто никогда не заставит нас забыть те времена, и никто и никогда не сможет поколебать нашу уверенность в том, что главное — во всем быть вместе в борьбе с новыми вызовами и угрозами, сегодня это как никогда важно», — заявил он в Facebook.

Представители Белого дома или президента Америки на заявление посла пока не ответили, зато в комментариях к опубликованному посту пользователи массово пишут о роли СССР в победе в мировой войне! В том числе и звёзды: под публикацией «отметились» Тимати, Айза Анохина, футболист Артём Голубев, Валерия и другие.

Напомним, вклад СССР в победу над Германией неоценим: советские войска впервые в 1941-м смогли остановить непрерывное победное шествие фашистов по Европе, добились коренного перелома в ходе войны в пользу антигитлеровской коалиции, освободили множество стран и городов и водрузили флаг над зданием Рейхстага в Берлине, ознаменовав поражение Германии!