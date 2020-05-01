Располневшая Семенович шокировала фанатов своим видом

Дата публикации: Сегодня, 10:37 Просмотрено: 87

Анна Семенович — одна из самых популярных пышнотелых отечественных звезд. Многие мужчины с восхищением относятся к артистке и ее красоте. Сама же Анна, вопреки всеобщему мнению о полных людях, не считает себя толстой, признаваясь, что лишними считает лишь пару-тройку кило, но в целом, все же довольна собой, сообщает 7days.ru



Правда, как и многие женщины, боится поправиться на карантине. Свои опасения артистка высказала в личном блоге, выложив снимок, на котором предстала перед фанатами с двойным подбородком. "Как вы думаете, мы после самоизоляции как будем выглядеть?" — поинтересовалась Семенович.

Поклонники были удивлены метаморфозам Анны. "Наконец-то без фотошопа", "Да ладно, так изменилась?", "На кого ты стала похожа! Ужас!" — резко высказались подписчики.





Фото: 7days.ru



К слову, снимок, на самом деле, был снят во время съемок клипа на песню "Хочешь". По сценарию клипа, который больше похож на минифильм, главная героиня пытается вернуть расположение мужа, похудев за месяц на несколько десятков килограммов.













