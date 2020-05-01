Звезда сериала «Дикий ангел» Наталья Орейро исполнила песню на русском языке ко Дню Победы

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В честь юбилея Великой Победы звезда «Дикого ангела» Наталья Орейро исполнила гимн военных лет – песню «Нам нужна одна победа» на русском языке и выложила видео в Instagram, сообщает peopletalk.ru

Певица поздравила всех с праздником: «С Днем Победы! Мира во всем мире! Я вас люблю!» (это же она продублировала и на испанском языке).

Подписчики пришли в полный восторг и поблагодарили Орейро: «Наташа молодец, умница такая, не обошла Великий Праздник!», «Спасибо за песню, это очень трогательно с твоей стороны», — писали поклонники.

Кстати, надо отметить, что певица уже не первый раз признается в любви к ее почитателям из России: она часто приезжает в страну, проводит фан-встречи и даже стала гостьей в одном из эфиров шоу «Вечерний Ургант» (в программе она призналась, что не отказалась бы от российского гражданства).