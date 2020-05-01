Умерла актриса из «Мимино»

Дата публикации: Сегодня, 00:18 Просмотрено: 68

Не стало Татьяны Паркиной – актрисы, известной по таким фильмам, как «Мимино», «Не могу сказать «прощай», «Красное и черное» и других. Ей было 68 лет. Артистку погубил рак. Она страдала от онкологии несколько лет. Поклонники и коллеги Татьяны выражают соболезнования родным и близким, сообщает 7days.ru

Фото: 7days.ru

«С самого раннего детства Татьяна Алексеевна занималась сольным вокалом, который ей пригодился во время учебы во ВГИКе на курсе Герасимова и Макаровой. В дипломных спектаклях и постановках студентов Татьяна исполняла романсы. В промежутках между съемками в кино гастролировала с Московским объединением музыкальных ансамблей. Татьяна Алексеевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности. Светлая память!» — сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Татьяна родилась в Риге в семье, далекой от киномира. С 14 лет работала на текстильной фабрике, лелея мечту стать актрисой. Задуманное ей удалось осуществить в 1972 году, когда она поступила во ВГИК. Спустя два года она сыграла свою первую роль в картине «Дочки-матери».





7days.ru