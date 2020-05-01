«Мне очень больно есть»: как выглядит девушка с самыми большими губами

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В Интернете все обсуждают новую «звезду» Instagram. Ею стала девушка из Болгарии Андреа Иванова. В Интернете все обсуждают новую «звезду» Instagram. Ею стала девушка из Болгарии Андреа Иванова, сообщает peopletalk.ru

Фото: peopletalk.ru

И все из-за размера ее губ. В прошлом году Андрея заявила в соцсетях, что ее мечта — стать воплощение куклы Барби. И она движется к ней семимильными шагами: сделала 17 инъекций в губы, а еще ринопластику и увеличение груди.

Сейчас Иванова делится результатами преображения в Instagram, где у нее почти 40 тысяч подписчиков. Большинство, конечно, осуждают Андреа, но новоявленная звезда на критику реагирует спокойно: «У меня есть как положительные, так и отрицательные комментарии, но в большинстве своем женщины пишут негатив. Есть люди, которые любят меня с большими губами, и есть люди, которые любят меня с меньшими губами, но это не имеет значения для меня».

В одном из интервью Андреа заявила: «Я люблю свои губы. Правда, в течение первых двух дней после операции мне очень больно есть. Но врачи говорят, что дальше уже будет полегче».

Похоже, Иванова перещеголяла даже Кристину Рэй. Именно она носила звание обладательницы самых больших губ в мире: «титул» даже зафиксировали в книге рекордов Гиннесса.

Интересно, будет ли теперь Рэй соревноваться с конкуренткой? А то так и хочется сказать: «Да начнутся голодные игры!»