Бритни Спирс решила судиться с отцом

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Как стало известно, на днях Бритни Спирс направила в суд петицию, в которой заявила, что ее отец Джейми, являющийся опекуном певицы, запрещает ей завести ребенка от любимого мужчины — Сэма Асгари. 38-летняя певица требует, чтобы на Джейми оказали воздействие и Спирс получила право на то, о чем она так мечтает, сообщает 7days.ru

Фото: 7days.ru

В самом деле, Бритни встречается с Сэмом уже больше четырех лет. И она не раз говорила за это время, что очень хочет стать мамой снова. Ведь ее сыновья от экс-супруга Кевина Федерлайна — 14-летний Престон и 13-летний Шон — скоро уже станут совсем большими. По условиям развода, они 70% времени проводят с отцом. А Бритни снова хочется заботиться о малыше или малышке. К тому же она, несмотря на разницу в возрасте, безумно влюблена в своего 26-летнего бойфренда, и ей очень важно родить ребенка именно от него.

Увы, как оказалось, певице придется еще подождать с осуществлением своего желания. Ведь в настоящее время суды не работают из-за карантина. Поэтому и опекунство над Бритни, от которого она так мечтает избавиться, будет автоматически продлено до августа.

Напомним: опека Джейми над Бритни была назначена в 2008-м. Тогда, в разгар ее бракоразводного процесса с Кевином Федерлайном, у нее случился нервный срыв: она сначала обрила голову наголо, а потом разгромила зонтом чужую машину на стоянке. После чего закрылась с годовалым сыном в ванной и отказывалась оттуда выходить…







