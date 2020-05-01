«Заберите ее обратно!» - японцы требуют отправить фигуристку Евгению Медведеву в Россию

Дата публикации: Сегодня, 11:12 Просмотрено: 93

У Евгении Медведевой целая армия фанатов в Японии, но и они не смогли защитить фигуристку от хейтеров, сообщает peopletalk.ru

Началось все с того, что Медведева прилетела в Японию 1 апреля, чтобы начать тренировки: в июне она должна была исполнить главную роль в ледовом шоу, посвященном 25-летию аниме-сериала «Сейлор Мун». Однако еще тогда было понятно, что выступление не состоится: в стране вовсю готовились вводить режим ЧС.

Евгению раскритиковали в соцсетях: «Ты не должна приезжать, сейчас это раздражает Японию. Место проведения ледового шоу должно использоваться в медицинских целях», «Откажись от поездки. Не сейчас. Неужели это непонятно?» — писали они.

Евгения все равно прилетела и даже после того, как шоу действительно отменили, не стала возвращаться в Россию. Тренер Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка уехала в Японию, потому что там ей разрешили тренироваться на закрытой базе. Это тоже разозлило японцев, мол, приехала и делает, что хочет.

И вот, фигуристка выложила в Instagram видео, на котором танцует на фоне цветущей сакуры. Японцы теперь в ярости, ведь правительство рекомендует всем соблюдать режим самоизоляции.

Один из пользователей Сети выложил в Twitter возмущенный пост и даже тегнул российское посольство в Японии: «Представительница вашей страны Евгения Медведева попала в Японию еще до запрета на въезд. Она прибыла ради участия в шоу Prism on Ice (Sailor Moon), но можно было предположить, что оно будет отменено. Там, где она находилась, возникли жизненные неудобства, и она приехала в Хатинохэ, где была замечена за шопингом в супермаркете. Как можно позволить себе арендовать каток и тренироваться в чужой стране? Все японцы разозлены ее действиями. Заберите ее обратно в Россию».

Ситуацию «Спорт-экспрессу» прокомментировал спортивный агент Ари Закарян. По его словам, обвинения в сторону Евгении безосновательны: «С 29 апреля по 6 мая в Японии так называемая Golden Week, неделя праздников, и все закрыто. И я знаю, так как много общаюсь с японцами, что в это время там никто не тренируется, в том числе и Медведева. Уверен, что она не тренируется».