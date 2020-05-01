Ивакова отказалась от «Танцев со звездами» из-за симптомов коронавируса

Дата публикации: Сегодня, 13:01 Просмотрено: 69

Вчера телеведущая Мария Ивакова должна была выступить на шоу «Танцы со звездами» со своим партнером Евгением Папунаишвили. Но знаменитости пришлось отказаться от участия. Причиной стал возможно положительный тест на коронавирус, который Мария сдала накануне, сообщает 7days.ru

«Вчера вечером продюсер сообщил, что мой тест на covid19 отправлен на дополнительную верификацию в Роспотребнадзор, и только через несколько дней можно будет получить результат (надеюсь, он будет отрицательным). У Жени и остальных участников результаты отрицательные. Я чувствую себя хорошо, температуры нет и аппетит по-прежнему крепкий. Спасибо за вашу поддержку», — обратилась Ивакова к фанатам в соцсетях.

Поклонники звезды были расстроены, выразив сожаление, что не увидят Марию на шоу, и пожелали ей поскорее оказаться на съемках. «Все будет хорошо», «Держим крестики!», «Держись все будет хорошо! Надеемся, это ошибочный результат», — высказались пользователи.

Стоит отметить, что этот сезон шоу стал для многих фатальным. Елена Летучая сломала ребро во время репетиции номера, а Екатерина Варнава растянула связки и вынуждена ходить с гипсом.







