Цены от 35 долларов: Кендалл Дженнер запустила линейку одежды

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На карантине многие звезды помогают людям легче пережить пандемию коронавируса! Так, принц Гарри и Меган Маркл работают волонтерами и разносят еду нуждающимся жителям Лос-Анджелеса, Райан Рейнольдс рекламирует благотворительные фонды, а Рианна и Леонардо Дикаприо перечислили больше миллиона долларов (около 70 миллионов рублей) на помощь борьбы с Covid-19, сообщает peopletalk.ru

Фото: peopletalk.ru

Теперь благотворительностью занялась и Кендалл Дженнер. Она совместно с платформой Zaza Worldwide запустила коллекцию одежды, деньги от продажи которой пойдут в фонд Feeding America. Он доставляет еду социально незащищенным слоям населения.

В продажу поступили футболки, бейсболки, значки, сумки и худи, а цена на товары начинаются от 35 долларов (около 2,5 тысяч рублей). И на каждой вещи написано Zaza’s heart, «эта футболка кормит людей» или «оставайтесь дома».