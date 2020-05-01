Данила Козловский сделал трогательное фото с дочкой в свой день рождения

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В начале марта актер Данила Козловский и его избранница Ольга Зуева впервые стали родителями. У пары родилась дочь, которую назвали двойным именем Ода Валентина. Беременность супруги скрывали долго и тщательно, а вот малышку показали спустя короткое время после родов, сообщает 7days.ru

Вчера Козловский отпраздновал свое 35-летие. Актер опубликовал в личном блоге напутствие самому себе, сопроводив его невероятно трогательным снимком. На фото знаменитость держит свою маленькую дочь над головой. «35. Заканчиваем разминаться, начинаем жить!» — написал Козловский. Кадр получился невероятно символичным, ведь он похож на сцену из знаменитого мультфильма «Король Лев».

Стоит отметить, что за три месяца отцовства это уже второй снимок с дочерью, а ведь совсем недавно актера сложно было назвать человеком, который напоказ выставляет свою личную жизнь.О своем романе с Ольгой Зуевой Козловский сообщил лишь спустя месяцы после опубликованных в прессе слухов.

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