Елена Валюшкина поразила радикальной сменой имиджа

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Из-за пандемии коронавируса актриса Елена Валюшкина самоизолировалась в своей московской квартире, в которой живет вместе с 17-летней дочерью Марией, рожденной в браке с Александром Яцко, сообщает 7days.ru

Накануне Елена продемонстрировала в личном блоге результат эксперимента с волосами. Звезда фильма «Горько» предстала перед фанатами с ярко-розовыми прядями. Дочь Валюшкиной тоже примерила на себя этот дерзкий образ. К слову, именно Мария сделала маме такое окрашивание, а заодно и макияж в тон.

Надо сказать, что планы на карантин у Валюшкиной — поистине грандиозные. О них знаменитость сообщила фанатам: «Цвет настроения — какую краску нашли. Makeup — Мария. В планочке постояла. Два раза. Пока по минуте. Да, и гроза гремела. В начале мая».

Фанаты не только по достоинству оценили новый образ Валюшкиной, но и восхитились красотой ее дочери Маши. «Какая у вас дочь красивая», «Креативненько, розовый рулит», «Машуня как выросла, красавица вся в родителей», «Как вы похожи», — высказались они в комментариях.

Напомним, Валюшкина была замужем дважды. Первый брак с Леонидом Фоминым продлился 11 лет. Во второй раз Елена вышла замуж за Александра Яцко, которому родила двоих детей: сына Василия и дочь Марию.



