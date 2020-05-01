Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии после скандального высказывания

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Вчера вечером 29-летняя Регина Тодоренко представила свой фильм о домашнем насилии "А что я сделала, чтобы помочь?". Телеведущая, которая недавно осудила жертв домашнего насилия, призналась, что решила разобраться в проблеме и пообщалась с ведущими экспертами в этой области и психологами, сообщает spletnik.ru

Результатом стала картина, которая, как звезда надеется, поможет избавиться от предрассудков. В ней также рассказывается о том, что следует делать, если в жизни пришлось столкнуться с домашним насилием. Часовой фильм уже посмотрели более миллиона человек.

"Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит все было не зря,"

— написала телеведущая.

Полная версия фильма опубликована на YouTube. Все средства от монетизации видео будут направлены в фонды борьбы с домашним насилием "Насилию.нет" и сеть взаимопомощи женщин "Ты не одна".

Скандал начался после того, как в разговоре с основательницей PeopleTalk Лаурой Джугелией телеведущая назвала "психологически больными" женщин, которые говорят о том, что мужья их избивают.

Слова знаменитости вызвали огромный резонанс, журнал Glamour лишил ее титула "Женщина года", а бренд Papmers (принадлежащий Procter & Gamble) и компания PepsiCo перестали сотрудничать.

Впоследствии Тодоренко трижды извинилась за свои высказывания и сообщила, что она выступает против домашнего насилия. Регина также решила сделать свой блог в инстаграме площадкой для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет молчать.



