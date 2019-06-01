Пицца каждому и речь: Райан Рейнольдс поздравил учеников с завершением учебного года

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На карантине Райан Рейнольдс не только шутит в соцсетях над женой Блейк Лайвли, но и занимается добрыми делами. Актер записал видеообращение к выпускникам канадской школы Kitsilano Secondary School в Ванкувере, которую закончил сам. Он рассказал ученикам о себе и призвал быть сердечнее к людям, сообщает peopletalk.ru

Фото: peopletalk.ru

«Абсолютно всё в этой жизни зависит от вас. Но есть одна вещь, которая помогла мне совершенствоваться, – сострадание. Это чувство должно быть в вас независимо от того, приносит ли оно вам что-то или нет. Вы, наверное, слышали выражение «разделяй и властвуй». Так вот, разделение людей – это всего лишь средство отвлечь их, обезоружить, в результате чего человек получает возможность завоевывать мир. И, кажется, все больше и больше людей живут этой идеей. Это ужасно. Это перебор. Я думаю, что вы, ребята, хотите быть впереди. И я верю, что ваше поколение будет именно таким. Но не поступайте плохо, будьте сердечнее к людям», – сказал Райан.

Также Рейнольдс признался, что именно такое отношение помогло ему завести друзей и семью. «К моему удивлению, это принесло мне деньги, друзей и бесценные воспоминания. Это позволило мне понять, что такое любовь. Это помогло мне распознать ошибки, которые я совершил, и учиться на них. И это сделало меня счастливым. И это то, над чем я, вероятно, буду работать всю свою жизнь», – поделился актер. А еще Райан пообещал каждому выпускнику купить по пицце в его любимом кафе неподалеку от школы.