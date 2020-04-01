«Слабо?» 46-летняя Мария Порошина борется с комплексами

Дата публикации: Сегодня, 16:35 Просмотрено: 63

После очередного выпуска программы «Танцы со звездами» многие зрители расстраиваются за своих любимцев. Считают, что им поставили слишком низкие баллы или дали резкую характеристику, сообщает

Фото: 7Дней

Мария Порошина рассказала, как относится к оценкам жюри.

«Не обижаюсь совсем, потому что понимаю судей — у каждого свое мнение и свой подход. Кому-то важней техника, чистое исполнение элементов, кто-то прежде всего ценит артистизм. Кто-то прощает ошибки и даже разрешает повторить неудавшуюся поддержку. А кто-то считает, что так нельзя. Поэтому уважаю мнение каждого члена жюри и не зацикливаюсь на оценках».

Актриса призналась, что для нее главное — преодолеть свои комплексы и неумения. И в этом ей помогает партнер Евгений Раев, который иногда берет «на слабо».

«Мне важней насколько я справилась с внутренним зажимом, страхом, научилась преодолевать комплексы и неумения. А моя главная цель на проекте — перенять у Жени хоть частицу его опыта, энергии и разучить побольше разных танцев... Женя очень эмоциональный, открытый и в то же время непредсказуемый. Может долго-долго что-то объяснять, а потом вдруг бросить и сказать: «Так, все, забудь. Давай сделаем иначе. Пойдем от тебя». То обращается со мной как с ребенком, который в первый раз пытается танцевать, а то требует как с профи: «Ты же танцор! Не жалей себя, не расслабляйся, ты можешь сделать этот элемент...» В общем, пробует меня «на слабо»... У Жени и сила духа, и тренированное тело, и талант — а у меня нет ни первого, ни второго, ни третьего. Но очень хочется не подвести его, не ударить в грязь лицом».



