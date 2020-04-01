Кайли Дженнер призналась в любви Трэвису Скотту в день его рождения и поделилась семейными фото

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У поклонников 22-летней Кайли Дженнер и 28-летнего Трэвиса Скотта появились новые основания считать, что слухи о воссоединении пары далеко не беспочвенны. Минувшим днем у хип-хоп-исполнителя был день рождения, и, наверное, одно из самых эмоциональных поздравлений в этот день он получил от Кайли.

Дженнер опубликовала серию снимков и видеороликов из личного архива, показывающих Трэвиса с двухлетней дочерью Сторми. На некоторых фото они запечатлены втроем, сообщает spletnik.ru