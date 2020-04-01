Елена Степаненко откровенно рассказала о дележке имущества с Петросяном

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Евгений Петросян и Елена Степаненко, которые официально развелись в 2018 году, до сих пор не могут зарыть топор войны. Бывшие супруги продолжают со скандалом делить многомиллионное имущество. Долгое время 67-летняя юмористка отказывалась комментировать ситуацию, но сейчас все-таки объяснила: разборок можно было бы избежать, сообщает 7days.ru

Фото: 7Дней

«Предложил: «Делим поровну. Вот это — мне, это — тебе!». Я согласилась: «Хорошо — напиши, что и кому». Написал. Я говорю: «Прекрасно, только давай переставим эту фамилию туда, а другую — сюда!». Как пошел ор! Как? Что? Почему? Тогда я решила, что будет все поровну», — рассказала Степаненко в эфире своей программы «Еще не вечер».

Кроме того, Елена Григорьевна дала ценный совет мужчинам.

«Мужики, пожалуйста, если у вас что-то заканчивается, если потеряли вы отношения, придите и скажите своей жене: «Дорогая, так получилось!». Настоящий мужчина понимает, что надо прийти, взять портфель и уйти», — поделилась Степаненко в разговоре с «Собеседником».

Стоит отметить, после развода с Петросяном артистка расцвела. Она прекрасно выглядит и не скрывает, что не экономит на своей внешности. «У меня сейчас все в порядке, — говорит Елена. — Если не копаться в истории с разводом и дележе имущества, у меня все хорошо. Главное же, что у тебя в душе. А у меня в душе все хорошо».