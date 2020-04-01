Модный дайджест: от онлайн-шоу с Ириной Шейк до оптимистичной кампании с Хейли Болдуин

Вот и еще одна неделе подошла к концу, а значит, время подвести очередные итоги. Несмотря на продолжающийся режим самоизоляции, жизнь в мире моды не замирает: Levi's выпускает кампанию с Хейли Болдуин и Джейденом Смитом, Карин Ройтфельд устраивает онлайн-показ, а вот в Saint Laurent, наоборот, отказались от участия в неделях моды в 2020 году. Подробнее об этом и другом в нашем дайджесте, сообщает spletnik.ru

1. Хейли Болдуин и Джейден Смит стали лицами кампании Levi's

Фото: Сплетник

Вообще новая кампания бренда создавалась к фестивальному сезону, поэтому представлять ее пригласили ярких инфлюенсеров, которые являются примером для подростков и молодежи: Хейли Бибер и Джейдена Смита. Но с учетом обстоятельств, теперь бренд называет свою новую кампанию гимном оптимизму и силе духа современной молодежи.

"Меня мотивирует пример наших друзей и партнеров, Хейли и Джейдена. Оптимизм и аутентичность Хейли, осознанное отношение Джейдена к природе, его страсть к тому, чтобы просвещать — как подходить к выбору с умом, — вдохновляют. Они бросают нам вызов стать лучшей версией себя. Они напоминают мне, что значит быть наполненным надеждами. Мы должны помнить об этом здесь и сейчас. В текущей беспрецедентной ситуации, как никогда раньше, важно сохранять дух коллективного оптимизма. На одних сложившийся кризис сказался больше, чем на других. Тем, кто переносит сложившуюся ситуацию легче, следует помочь остальным,"

— написал в своем открытом письме директор по маркетингу бренда Джей Сей.





2. Карин Ройтфельд и Дерек Бласберг устраивают онлайн-шоу с Ким Кардашьян, Ириной Шейк, Эшли Грэм и другими

Фото: Сплетник

В прошлом году во Флоренции состоялось первое модное шоу Карин Ройтфельд CR Runway. В этом году повторить мероприятие из-за пандемии коронавируса не удастся, но отказываться от инициативы не стали. Ройтфельд объединилась с amfAR, чтобы провести мероприятие в онлайн-формате и привлечь внимание к борьбе с COVID-19.

Шоу под названием Fashion Unites ("Мода объединяет") будет транслироваться 1 мая (начало в 23:00 по московскому времени) на YouTube, а ведущим станет Дерек Бласберг. Уже известно, что в эфире примут участие Ким Кардашьян, Хейли Болдуин, Ирина Шейк, Карли Клосс, Вирджил Абло, Эшли Грэм, Алессандра Амбросио, Адриана Лима, Амбер Валетта, Стела Максвелл и другие звезды мира моды.



3. Saint Laurent уходит из расписания недель моды

Фото: Сплетник

Пока еще не ясно, состоятся ли в этом году какие-то офлайн-мероприятия, бренд Saint Laurent уже принял решение, что участвовать в них точно не будет. Стало известно, что французская марка покинет расписание традиционных недель моды. Вместо этого, по сообщению креативного директора Энтони Ваккарелло, бренд разработает собственную систему презентаций. Однако подробностей, как именно теперь будет организована работа, пока нет.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса в мире моды все чаще стали говорить, что привычный формат недель моды устарел. Ранее открытое письмо о том, что индустрия моды должна замедлиться, также написал Джорджио Армани.





4.Uniqlo выпустил лимитированную коллекцию с финским брендом Marimekko

Фото: Сплетник

Японский бренд представил третью коллаборацию с финской маркой Marimekko. Вещи появятся в продаже 4 мая — сделать заказ можно будет онлайн. Коллекция отличается аутентичными финскими принтами и насыщенными цветами. В линейку вошли макси-платья с V-образным вырезом, сорочки, которые сочетаются с широкими укороченными брюками, юбками и шортами.





5. Бренд Arny Praht поддержал бездомных

Многие люди сейчас заперты по домам, и для многих это заточение стало настоящим испытанием. Петербургский бренд Arny Praht в эти дни решил обратить внимание на тех, кто, возможно, с удовольствием бы оставался дома, но, увы, не имеет его. Марка выпустила коллекцию шопперов в поддержку благотворительной организации "Ночлежка", которая с 1990 года помогает бездомным. В качестве принта выбрали цитату немецкого поэта-модерниста Райнера Марии Рильке.

Тысячи людей сейчас не могут остаться дома и позаботиться о себе самостоятельно. Они остались без жилья по разным причинам. По причинам, от которых не застрахован никто из нас. Сейчас особенно важно найти душевные силы увидеть за стереотипным образом бездомного обычного человека. Не опускать глаза и протянуть руку помощи. Помогая другим, мы помогаем прежде всего себе, наполняясь силами и добротой,

— представила инициативу совладелица бренда Анна Прахт.

Стоимость шоппера — 690 рублей(примерно 10 евро), а все вырученные средства будут переданы в "Ночлежку".