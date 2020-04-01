Малышева купила дворец суммой в несколько миллионов долларов

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Елена Малышева, как, оказалось, является владелицей элитного особняка площадью в более 1000 квадратных метров в пригороде Нью-Йорка – на границе со штатом Нью-Джерси. Сообщается, что в 2016 году покупка телеведущей этой недвижимости была одной из самых крупных для этого штата. Но это еще не все, помимо этого, в Нью-Йорке есть две квартиры, оформленные на сыновей Елены, сообщает 7days.ru

Фото: 7Дней

Особняк стоил Елене 6,5 миллиона долларов. В доме 21 комната, несколько ванных, отделанных мрамором, огромная столовая с уютным мраморным камином и гостиные. Все комнаты обставлены антикварной мебелью, а потолки украшают хрустальные люстры. Также в особняке имеется просторный бассейн.

Сейчас там живет старший сын знаменитости – Юрий. Однако у молодого доктора есть и собственная недвижимость в элитном районе Нью-Йорка – на Манхэттене. СтарХит сообщает, что апартаменты площадью в 110 квадратных метров также были приобретены Малышевой. В этом же небоскребе расположена еще одна квартира, которая принадлежит младшему сыну знаменитости – Василию. Стоимость квартир, по сведениям издания, составляет 4,2 миллиона доллара.







