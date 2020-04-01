Приянка Чопра нашла новое примение супругу на самоизоляции

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Как рассказала 37-летняя Приянка Чопра, на карантине она и ее супруг Ник Джонас открыли массу новых способов проводить время дома с пользой. «Я начала заниматься на фортепиано и уговорила своего мужа взяться за мое обучение. Раньше я никогда не играла на этом инструменте, хотя всегда мечтала. Теперь Ник —мой домашний учитель музыки. Он каждый день дает мне уроки, которые продолжаются от получаса до 45 минут!» — поведала Приянка во время своего недавнего интервью, сообщает 7days.ru

Фото: 7Дней

Однако, как объяснила Чопра, уроки фортепиано — далеко не единственное совместное занятие, которому актриса и ее муж посвящают сейчас свое время. Ее «учитель музыки» работает с ней еще и как личный фитнес-тренер, не говоря уже о том, что они вместе сочиняют новую музыку. Ведь Приянка – не только актриса, но и певица, а Ник — участник популярной группы Jonas Brothers. А поскольку, как призналась Приянка, она скучает по танцам, они с мужем ещё и берут вместе онлайн-уроки хип-хопа.

Короче говоря, Чопра использует свободное время по максимуму — для себя любимой. Пока она вполне может это себе позволить, ведь супруги все еще не обзавелись потомством. Однако вскоре после того, как в конце минувшего года они отпраздновали первую годовщину своей свадьбы, актриса заявила, что «покупка нового дома и дети — это теперь ее первоочередные приоритетные задачи». Так что, как надеются фанаты актрисы, в обозримом будущем она реализует свое намерение и подарит Нику очаровательного малыша или малышку.

Напомним, Ник и Приянка сыграли свадьбу на ее родине, в Индии — в декабре 2018-го. Свадьба была проведена в строгом соответствии с индийскими традициами, поэтому торжества продолжались целых пять дней.







