«Вы позор»: мама Арианы Гранде высказалась в адрес Илона Маска

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Мама певицы Арианы Гранде Джоан резко высказалась в Сети в адрес американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска. Сначала Маск поддержал в Twitter действия властей в штате Техас, где планируют разрешить работу кафе и ресторанов с 1 мая сообщением «Браво, Техас!», а после стал еще активней призывать отменить карантин во всей Америке: «Свободу Америке прямо сейчас!», сообщает peopletalk.ru

Джоан Гранде в ответ даже решила избавиться от своего электромобиля «Тесла» (компанией владеет Маск), о чем сообщила ему в ответном сообщение: «Как невероятно безответственно с вашей стороны… и вы думаете, что вы человек науки и техники… вы позор…. а теперь мне надо избавиться от моего Тесла… ну и ладно … а вы явно не очень умный! #Бойкоттесла».