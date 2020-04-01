Стал известен пол будущего ребенка Джиджи Хадид и Зейна Малика

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25-летняя Джиджи Хадид и ее 27-летний возлюбленный Зейн Малик не комментируют новость, что скоро у них родится ребенок, но это не мешает инсайдерам делиться с прессой новостями из жизни пары. Так, источники из окружения знаменитостей сообщили, что влюбленные уже знают пол своего будущего первенца, сообщает spletnik.ru

По сведениям онлайн-издания TMZ, у Хадид родится дочь. Как ранее сообщало издание, срок беременности модели составляет примерно 20 недель, что уже позволяет ей узнать пол малыша.

Фото: spletnik.ru