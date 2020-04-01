Жена Вячеслава Малафеева потеряла ребенка

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Вячеслав Малафеев и Екатерина женаты уже 8 лет. У них есть общий сын Алекс, также пара воспитывает Ксению и Максима — детей футболиста от первого брака, сообщает 7days.ru

Фото: 7days.ru

В конце прошлого года Екатерина узнала, что снова станет мамой.

«В ноябре я собиралась покорять Эльбрус. Но что-то пошло не так. Нестабильные метеоусловия и мое внутреннее предчувствие оставили меня дома. Через пару дней я узнала, что беременна. Как мы были счастливы. Не передать словами нашу радость», — вспоминает Екатерина.

Через какое-то время они уехали на Бали, где отдыхали и строили планы на будущее.

«После возвращения я пошла на УЗИ — и шок... «У вас замершая беременность, у плода нет сердечка». Я это пишу —и слезы на глазах. Ни одной женщине я не пожелаю пережить подобное. Мне было очень тяжело. Ведь я уже представляла, что нас станет шестеро. Пришлось экстренно сделать медикаментозный аборт», — рассказала о трагедии Екатерина.

Недавно она сходила к врачу — и еще одна неприятность: оказалось, ей снова нужно делать операцию.

«Она требуется, чтобы убрать последствия беременности.Вы знаете, я не хотела всем этим делиться. В нашей семье не принято ныть. Я верю только в лучшее и знаю, что все будет будет хорошо. Сейчас боль поутихла, и я могу об этом говорить с вами», — нашла в себе силы рассказать о случившемся Екатерина.



