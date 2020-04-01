Дмитрию Маликову камнем разбили голову

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В этом году Дмитрий Маликов отпраздновал полувековой юбилей. При этом певец поет на сцене уже больше 30 лет. Всякое было за эти годы, и приятного, и не очень. Вчера во время очередного прямого эфира, которые стали очень популярные у звезд во время самоизоляции, он рассказал историю, которая чуть было не привела к трагедии, сообщает 7days.ru

Фото: Instagram

Оказывается, однажды, когда Маликов выступал на стадионе, он получил серьезную травму.

«В 90-е на стадионе хулиганы кинули в меня камнем, разбили голову, кровь лилась рекой», — рассказал Дмитрий.

Ему повезло, что концерт действительно был огромный и по правилам на мероприятии дежурила скорая помощь. Медики быстро оказали ему помощь и отправили в больницу.

Очевидцы говорят, что на самом деле Дмитрию очень повезло: такой камень мог легко убить певца.



