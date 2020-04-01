«Кудряшка Сью!» Дмитрий Нагиев с волосами рассмешил фанатов

Дата публикации: Сегодня, 17:53 Просмотрено: 50

Владимир Сычев опубликовал снимок, на котором позирует вместе со своим другом и коллегой Дмитрием Нагиевым.

У обоих роскошные прически и костюмы, а у Владимира еще и невероятные усы.

«Модно, стильно, современно. Архив!» — подписал Сычев, объяснив, что это фото со съемок, сообщает 7days.ru

Поклонники пришли в восторг от образов звезд.

Фото: Instagram

«Вот это пара! Стиляги!» «Джон Леннон и группа «Песняры!» «Нет, Джон Леннон и Кудряшка Сью!» «Бременские музыканты! Вам идет!» — восхитились подписчики.

Сам Дмитрий Нагиев крайне редко делится о себе информацией в соцсетях. Но недавно он решил сделать исключение: актер выложил снимок, и многие поклонники сначала решили, что на фото сам Нагиев, только с бородой.

Как оказалось, этот двойник — родной брат Дмитрия, Евгений Нагиев. Знаменитость очень трогательно поздравил брата с днем рождения. «С днём рождения тебя, мой брат. Пока я старший, но придёт день, когда старшим останешься ты. И это здорово. Где бы я ни был, я буду знать, что у меня есть брат. Будь счастлив. Я всегда где-то рядом» — подписал снимок Дмитрий.

«Красиво сказал, но грустно!» «Здорово иметь брата. Одно лицо!» «Он мог бы быть вашим дублером!» — прокомментировали поклонники.



