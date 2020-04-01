Дата публикации: Сегодня, 17:47 Просмотрено: 56

Капитана «Барселоны» Лионеля Месси признали лучшим футболистом 21-го века. Рейтинг составляли на основе системы ELO (метод расчёта относительной силы игроков), которая учитывает забитые в играх голы, результативные передачи, а также уровень соперника. Примечательно, что статистика по игрокам велась с января 2001 года, сообщает peopletalk.ru

Фото: peopletalk.ru

Месси набрал 100 баллов из возможной сотни, обогнав своего давнего противника, нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, который также набрал 100 баллов, но отстал по дополнительным показателям.Кстати, в этом году Месси также обогнал Роналду в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов (согласно Forbes). Аргентинец в год зарабатывает 127 млн долларов (около 117 млн евро), а вот португалец на 18 млн меньше (109 млн долларов (около 100 млн евро).