«Лежу в гробу и улыбаюсь»: Муцениеце сделала пронзительное признание

Дата публикации: Сегодня, 16:18 Просмотрено: 35

Агата Муцениеце выплёскивает свои переживания, связанные с её разрушенной семейной жизнью, с помощью творчества. Актриса написала стихотворение, которое она посвятила своему мужу Павлу Прилучному. Судя по тексту, Агата продолжает винить себя в том, что не смогла сохранить свой брак, сообщает 7days.ru

Фото: 7days.ru

Поклонников Муцениеце, стоит отметить, пугает настроение актрисы, рассуждающей в своём произведении о смерти. Высказывается мнение, что артистке следовало бы обратиться за помощью к психологу. Этот же совет ей недавно дала Рита Дакота, которая тоже прошла через тяжелый период в жизни из-за развода с Владом Соколовским.

Ранее Агата говорила о том, что не представляет себе, как ей дальше строить свою жизнь. В ней сидит страх, что она больше не никогда не выйдет замуж. «Теперь я боюсь, что никогда не смогу быть счастлива с мужчиной. Есть еще страх того, что я навсегда останусь одна», — рассказывала актриса.

А накануне в СМИ появилась информация о том, что до срыва Прилучного довело желание его жены делиться с публикой подробностями их личной жизни. Он уставал от камер на работе и дома хотел просто побыть собой, а Муцениеце ходила за ним по пятам и снимала блог. Актёр испытывал стресс из-за того, что не мог почувствовать себя самим собой. Вероятно, это и могло довести его до того, что он, как утверждает Агата, ушёл в запой и поднял на неё руку.

Фото: 7days.ru



