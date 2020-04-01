«Плод любви насильника и жертвы»: сына Башарова втянули в скандал

Дата публикации: Сегодня, 16:09 Просмотрено: 40

Марат Башаров обратился к публике с просьбой: оставить в покое его сына Марселя. В Сети началась новая волна травли, направленная на актёра. Публика негодует из-за его откровений о том, как он обращался со своими бывшими жёнами. Артист признался, что поднимал руку на женщин. Он готов выслушивать слова критики, но просит не делать этого в комментариях под снимком его маленького ребёнка, сообщает 7days.ru

«У меня к вам большая просьба: могли бы вы не писать свои комментарии под фотографиями Марселя — плода любви насильника и жертвы насилия. Оставляйте их, к примеру, под этим посланием», — заявил Башаров.

Не так давно актёр заявил о том, что хочет вернуть экс-супругу Елизавету Шевыркову. Воспользовавшись эфиром программы «Секрет на миллион», Марат публично обратился к бывшей возлюбленной: «Пупсик, я очень тебя люблю. Прости меня, пожалуйста, за все. Спасибо за то, что ты для меня сделала. Спасибо, что ты приняла меня тогда. Я очень хочу быть с тобой, баловать тебя, любить, наслаждаться счастьем, которое мы вместе с тобой проживали!»

Напомним, что помимо сына у актёра есть ещё и дочь Амели от брака с Елизаветой Круцко. Девочка живёт с мамой, но иногда встречается с отцом.



