«Нет, мне не стыдно!» Алсу собирает деньги на лечение ребёнка

Дата публикации: Сегодня, 16:03 Просмотрено: 47

Алсу с родными много сил тратят на благотворительность, но помочь всем нуждающимся певица просто не в силах. Накануне она обратилась с просьбой к друзьям и поклонникам поучаствовать в сборе средств на лечение мальчика, у которого диагностирована болезнь Канавана, сообщает 7days.ru

Фото: 7days.ru

История больного ребёнка тронула Алсу до слёз и она записала обращение.

«Невозможно без слёз смотреть на этого мальчика и на горе его родителей», — призналась певица.

Алсу подчеркнула, что, разумеется, сама тоже примет участие в сборе средств. Они призвала своих коллег и тех, у кого есть возможность, помочь и последовать её примеру.

«Я очень прошу гневных комментаторов пройти мимо. И заранее отвечаю на ваш вопрос: нет, мне не стыдно обращаться к моим подписчикам за помощью и за возможным шансом на спасение маленького мальчика. Я сделаю свой взнос. И я не обращаюсь к людям, у которых свои проблемы, которым тоже сейчас тяжело», — уточнила артистка.

Исполнительница сама является мамой и прекрасно понимает переживания родителей больного ребёнка. У Алсу трое детей: дочери Микелла и Сафина, а также сын Рафаэль. Кстати, как раз недавно певица впервые рассказала об увлечении своего младшего ребёнка. Хотя мальчику скоро исполнится четыре года, певица до сих пор не познакомила его с поклонниками. Алсу говорит, что покажет Рафаэля только тогда, когда он сам этого захочет.







