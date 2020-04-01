Принц Гарри сделал удивившее всех заявление

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Принц Гарри и обрадовал, и в то же время озадачил многих своих поклонников, объявив на днях о запуске своего первого большого проекта — с момента выхода из состава британской королевской семьи. Супруг Меган Маркл сообщил, что начала работу его новая благотворительная организация, которая называется Head Fit for Life. Эта инициатива призвана помогать тем, кто страдает проблемами с психическим здоровьем, сообщает 7days.ru

Фото: 7days.ru

Удивил это проект фанатов Гарри сразу по двум причинам. Во-первых, это «профильная» инициатива: она будет помогать исключительно британским военнослужащим — как находящимся на службе, так и тем, кто уже ушел в отставку. Однако, как известно, перестав быть членом королевского семейства, принц лишился всех своих военных званий и права поддерживать армейские инициативы. Меж тем новый проект будет работать при поддержке британского Министерства обороны, а также, что уже совсем удивительно, организации Heads Together. Той самой, которую основали в 2016 году принц Уильям, его супруга Кейт и Гарри, который в то время дружил с братом и его женой. Однако еще прошлым летом, когда отношения Гарри и его жены с Уильямом и Кейт начали портиться, младший брат демонстративно покинул Heads Together. А если учесть, что за последний год ухудшение отношений двух принцев дошло фактически до полного разрыва, не очень понятно, как они смогут теперь сотрудничать.

Что же касается собственно инициативы, запущенной Гарри, то, как объявил принц, эта работа будет направлена на достижение «ментального фитнеса». «Речь идет не о том, сколько вы можете пробежать или какой вес поднять. Все стараются тренировать свое тело, но многие забывают, что и ваш ум тоже нуждается в тренировке! И цель такой тренировки — повышение вашей ментальной силы и выносливости», — объяснил принц.







