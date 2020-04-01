Секреты ухода за собой королевских особ

За несколько дней до свадьбы Кейт Миддлтон сделала процедуру по уходу за лицом с пчелиным ядом в кабинете популярного английского косметолога Деборы Митчелл. Именно она разработала маску с пчелиным ядом апитоксином, которая борется с морщинами и выравнивает кожу. Процедура, как пишет Daily Mail, стоит 165 фунтов стерлингов (примерно 200 евро).

Что касается домашнего ухода, то (для многих это может стать неожиданностью) герцогиня Кембриджская обожает пользоваться бюджетным увлажняющим кремом Nivea Soft, а ее любимый крем для рук от Skinfix стоит всего 10 долларов (8 евро).

В его составе нет ароматизаторов, сои, глютена, парабенов или фталатов. Он состоит из 1% коллоидной овсяной муки, которая успокаивает и увлажняет сухую и потрескавшуюся кожу. Вот почему это средство дерматологи так любят рекомендовать для лечения экземы.

Грейс Келли

Ни для кого не секрет, что принцесса Монако и в зрелом возрасте выглядела свежо и молодо. Оказывается, была одна часть тела, за которой Грейс Келли следила особо пристально. По словам эксперта по красоте Питера Ламаса, она была буквально одержима увлажнением кожи рук и наносила крем при любом удобном случае.

Еще одна вещь, которую рекомендуют косметологи, — наносить солнцезащитный крем на руки. Он обеспечивает надежную защиту от солнечных ожогов, предотвращая появление признаков старения.

Как и многие звезды (Мэрилин Монро, Одри Хепберн и другие), Грейс была поклонницей бренда Erno Laszlo. Ее безупречный цвет лица — наглядное доказательство того, что дерматолог Эрно Лазло действительно был экспертом в своем деле.

Шарлотта Казираги

Внучка Грейс Келли считает основой красоты чистую кожу.

"Самая важная вещь, которую я беру с собой в путешествия, — это средство для снятия макияжа. Во Франции мы используем много аптечных продуктов и отдаем предпочтение натуральному составу, без отдушек и химии,"

— рассказывала она в интервью Vogue.