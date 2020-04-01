Торт в виде бейгла и цветы от Тейлор Свифт: как Джиджи Хадид отметила свой "карантинный" день рождения

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На днях Джиджи Хадид праздновала свой 25-й день рождения, сообщает ru.hellomagazine.com

Фото: ru.hellomagazine.com

От пышной вечеринки в присутствии огромного количества знаменитых друзей модели по понятным причинам пришлось отказаться, но это не помешало ей отлично провести время. Мама Иоланда Хадид, сестра Белла Хадид и близкая подруга Ли МакКарти устроили для нее праздник со множеством подарков, воздушных шаров, цветов и торта в виде бейгла со свечками. Снимками Джиджи поделилась несколько часов назад в Instagram.

"Милейшим образом отметили мое 25-летие с семьей на карантине. Они сделали этот день для меня особенным, и я также чувствовала вашу любовь, посылаемую мне со всех концов Земли! Спасибо каждому за поздравления! Я благодарна и счастлива, что моя семья и друзья здоровы и находятся в безопасности, и хотя я очень по всем скучаю и желала бы, чтобы вы были рядом со мной в такой день, я понимаю, что в будущем подобные совместные моменты мы будем ценить куда сильнее. Я никогда не забуду день моего 25-летия!" - написала Джиджи.

"С днем рождения, мой бесценный ангел... Вчерашний день 25 лет назад был лучшим днем в моей жизни. Роды и воспитание дали мне понимание настоящей, ничего не требующей взамен любви... Я горжусь той женщиной, в которую ты превратилась... Пусть твои дни всегда будут благословлены любовью, светом и счастьем, но главное - крепким здоровьем... "- поздравила дочь Иоланда Хадид.