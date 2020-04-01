"Скорее жив, чем мертв": как в сети отреагировали на "исчезновение" Ким Чен Ына

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На выходных некоторые западные СМИ, в том числе издание The New York Times, сообщили о смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает spletnik.ru

Информация так и не была подтверждена официально — в своих сообщениях журналисты ссылались на пост представительницы китайской телекомпании в соцсети Weibo, а также на публикации в японской прессе. Слухи о смерти Ким Чен Ына появлялись и ранее — поводом послужило то, что с 15 апреля лидер не появлялся на публике и даже пропустил мероприятия по поводу празднования дня рождения своего деда Ким Ир Сена. Самой популярной версией в прессе остается неудачная операция на сердце — якобы у хирурга дрожали руки.

Но следом стали появляться и менее драматичные версии отсутствия диктатора — например, причина в том, что Ким Чен Ын сделал пластическую операцию и пока проходит реабилитацию. Северокорейские источники утверждают, что с лидером страны все в порядке, и он находится на курорте в восточной части страны — там по спутнику обнаружили его знаменитый бронепоезд. Конечно, тема с исчезновением Ким Чен Ына стала бурно обсуждаться и пользователями сети, которые тут же создали множество мемов.

Популярным мотивом для шуток стала виртуальная встреча северокорейского лидера с известными героями интернета — так называемыми танцующими гробовщиками из Ганы.

Фото: spletnik.ru