«Я уеду»: Собчак вспомнила планы эмигрировать

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Журналистка Ксения Собчак намеревалась эмигрировать из России, но передумала. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме, сообщает news.rambler.ru

Фото: Google.ee

Вчера Собчак опубликовала фотографию, на которой запечатлена на балконе в черных кожаных штанах и бежевом жакете. В подписи к нему она сообщила, что самым главным человеческим достоинством ей кажется ироничное отношение к миру.

«Потому что почти все в этом мире — усмешка над нами», — объяснила журналистка.

Она рассказала, что два года назад обсуждала с друзьями обстоятельства, при которых они будут готовы эмигрировать из России, спор был жарким, а ее позиция заключалась в том, что она покинет страну, когда объявят о закрытии границ и железном занавесе.

«И вот границы закрыли, а я спокойно сижу и рада, что в Москве. Бог всегда смеется над нашими клятвами и зароками очень громко», — отметила Собчак.

В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 2,6 миллиона человек.