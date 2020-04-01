Дудь и Ивлеева пожертвовали деньги на борьбу с коронавирусом

Дата публикации: Сегодня, 15:50 Просмотрено: 85

Звезды продолжают оказывать помощь нуждающимся в это непростое время из-за эпидемии коронавируса. Так, Дмитрий Нагиев направил 10 млн рублей на покупку аппаратов ИВЛ для российских больниц. Свой вклад внес и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Музыкант закупил 15 000 медицинских масок и 1000 респираторов для Академии имени Кирова в Санкт-Петербурге, сообщает peopletalk.ru

Фото: peopletalk.ru

А теперь к своим коллегам присоединилась и Анастасия Ивлеева (29). Блогер пожертвовала 1,5 млн рублей службе «Каритас», оказывающей поддержку малоимущим и тяжелобольным людям, и фонду «Аистенок», который помогает семьям с детьми в трудной жизненной ситуации. Также часть средств было переведено профсоюзу «Альянс врачей», который обеспечивает средствами защиты медработников, трудящихся в регионах. Об этом звезда сообщила на странице в Instagram, с призывом также принять участие и пользователей Сети, у кого есть возможность.

«Для меня всегда была комфортна та позиция, что благотворительностью нужно заниматься тихо, поэтому я никогда не афишировала о той помощи, которую на регулярной основе я совершала фондам и нуждающимся людям. Но сейчас мы находимся в том положении, когда необходимо об этом говорить громко, дабы призвать мотивировать других людей делать добрые дела», — сообщила Настя.

Фото: peopletalk.ru