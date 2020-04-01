Отдохни / Окрошка«Я в постоянных отношениях уже давно», - Дима Билан сделал заявление о личной жизни
Дата публикации: Сегодня, 15:41 Просмотрено: 95
Дима Билан редко рассказывает о личной жизни. И, конечно, фанаты певца каждый раз приписывают ему очередной роман, сообщает peopletalk.ru
Звезде приписывали отношения и с продюсером Яной Рудковской. В прошлом году в одном из интервью певец даже признался, что роман действительно был (еще до встречи Яны с Евгением Плющенко): «Да, мимолетный. Мне кажется, без этих романтических импульсов не началась бы вообще наша совместная с Яной работа. У меня в принципе и дружба с девушками не начинается, если какой-то романтической истории ранее не было».
И вот, Дима выложил в Instagram снимок, на котором в полном противовирусном обмундировании идет в магазин за продуктами. Один из подписчиков написал: «Хозяйственный. Надо жениться». Telegram-канал «Только никому» обратил внимание, что на совет певец отреагировал слишком эмоционально! Он написал: «Штамп для меня ничто и формальность. Я все даю и без него. Не переживайте, все у меня отлично на личном!»
Однако одним комментарием певец не ограничился. Билан заявил: «Я был не собой несколько лет. Два года, как заново нашел себя. И в постоянных отношениях уже давно! Не делайте из меня страдальца! Я счастливый человек!»
Фанаты предполагают, что Билан может встречаться с юмористкой Лилией Абрамовой. Такие слухи пошли после того, как блогер поздравила певца с днем рождения в комментариях Instagram. Она написала: «Любовь моя, с днем рождения! Остальное скажу вечером», поставив многочисленные эмодзи сердечек и поцелуйчиков. А потом дописала: «С днем рождения, любимый».