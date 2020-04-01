«Я в постоянных отношениях уже давно», - Дима Билан сделал заявление о личной жизни

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Дима Билан редко рассказывает о личной жизни. И, конечно, фанаты певца каждый раз приписывают ему очередной роман, сообщает peopletalk.ru

Фото: peopletalk.ru

Так, недавно его подозревали в отношениях с Клавой Кокой (23): в одном из интервью певица заявила, что у нее есть парень, и его имя начинается на букву «Д», а после стала выкладывать многочисленные видео с Биланом. Поклонники решили, что это намек, но позже Клава прояснила ситуацию: «А что с Димой Биланом? Мы видео снимаем с ним. Все!»