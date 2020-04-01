Клуни, Аффлек или Бэйл: кто из актеров сыграл Бэтмена лучше всех

Отдохни / ОкрошкаКлуни, Аффлек или Бэйл: кто из актеров сыграл Бэтмена лучше всех
Дата публикации: Сегодня, 11:03 Просмотрено: 85
Роль Бэтмена в кино — одна из самых престижных, особенно сейчас, когда фильмы на основе комиксов на пике популярности. Каждый актер привносил в образ супергероя в костюме летучей мыши свои особенности. Для следующего фильма выбрали Роберта Паттинсона, но в предыдущих эту роль исполняли и куда более известные актеры, сообщает cosmo.ru
Адам Уэст (1966−1968)
Актер стал первым Бэтменом в истории. В 40 лет его пригласили на главную роль после роли шпиона в рекламе какао Nesquik. Адам снялся в трех сезонах телесериала о приключениях Человека — летучей мыши. Когда рейтинги сериала упали, его производство закрыли.
Уэст обзавелся солидной армией фанатов, но его популярность пошла на спад. Он так сжился со своим образом, что режиссеры не решались предлагать другие больше роли. При этом отношение Уэста к своему персонажу менялось, но «раз люди любят Бэтмена, я тоже должен его полюбить».
От того, чтобы стать новым Джеймсом Бондом, Уэст отказался: мол, негоже американцу играть английского шпиона. Актер умер 9 июня 2017 года от лейкемии, ему было 88 лет.
Майкл Китон (1989−1992)
Новым Бэтменом Майкл Китон стал благодаря тому, что в 1988 году снялся в фильме Тима Бертона «Битлджус». Бертон и не раздумывал, предлагая ему главную роль в новой ленте! Кстати, Уэст был обижен этим выбором, но поделать ничего не мог: 60-летнему актеру поздновато играть супергероя.
«Мы с Тимом оказались правы во всем, когда обсуждали этого персонажа», — заявил Китон. Фильм «Бэтмен» был весьма успешен в прокате, а вот его продолжение «Бэтмен возвращается» публика приняла довольно холодно. Бертона обвинили в том, что фильм получился слишком мрачным, и Китон перестал играть эту роль.
Китон переключился на другие роли, но особого успеха не добивался вплоть до 2014 года, когда сыграл главную роль в оскароносном фильме «Бердмен». Говорят, опыт съемок в «Бэтмене» помог ему сыграть ну очень достоверно.
Вэл Килмер (1995)
Килмеру досталась роль в третьей части приключений Бэтмена — фильме Джоэла Шумахера «Бэтмен навсегда», а Бертон стал продюсером. На другие роли пригласили Томми Ли Джонса, Джима Керри, Николь Кидман и Дрю Бэрримор.
Фильм был очень успешен в прокате, Килмер понравился зрителям… но в заключительную часть саги его не позвали вообще! Считается, что Килмер принял несколько других предложений и был очень загружен. Тем не менее в рейтинге Бэтменов он оказался точно в первой тройке.
Дальнейшая карьера актера сложилась вполне успешно, но таких заметных ролей у него больше не было.
Джордж Клуни (1997)
Немногие помнят, что именно Клуни сыграл супергероя в четвертой части саги «Бэтмен и Робин». В фильме снимались также Ума Турман, Арнольд Шварценеггер и другие известные актеры.
Но это был полный провал! Фильм едва отбил съемочный бюджет, был номинирован на десяток премий «Золотая малина», а актеры, похоже, предпочли вообще его забыть. Съемки пятой части были отменены, историю решили перезапустить (как было, например, с Человеком-пауком).
Клуни признавался: «Я думал, эта роль пригодится для дальнейшей карьеры, но это было не так». Впрочем, его карьера и без того сложилась весьма удачно.
Кристиан Бэйл (2005−2012)
Этот актер стал отличным воплощением Бэтмена в перезапуске франшизы. Он снялся в трех фильмах Кристофера Нолана: «Бэтмен: начало», «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь: возрождение легенды».
Интересно, что перед началом съемок Бэйлу предстояло… набрать вес! Для роли в фильме «Машинист» ему пришлось похудеть на 30 килограммов.
Карьера Бэйла после съемок в первом фильме пошла вверх: в 2011 году он получил «Оскар» за роль в фильме «Боец», в 2019-м сыграл одну из главных ролей в фильме «Ford против Ferrari».
Бен Аффлек (2016−2017)
Кандидатура Аффлека была прохладно принята любителями комиксов, но он со своей ролью справился очень хорошо. За два года вышло три фильма, сюжет которых уже не повторял оригинальную историю: «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости», «Отряд самоубийц», «Лига справедливости».
Этот Бэтмен считается хладнокровным и расчетливым в отличие от более дружелюбного варианта, предложенного Бэйлом. Аффлек собирался снять еще и собственный фильм о Бэтмене, но отказался от этой идеи.
Уилл Арнетт (2014−2019)
Уилл был голосом Бэтмена в трех рисованных частях «Лего-фильма». Но, по мнению самого актера-комика, «Бэтмен ведь не знает, что он ненастоящий!»
Так что Арнетта вполне можно считать исполнителем этой роли, пусть он и не появился на экране: «Я вжился в его образ и прочувствовал его внутренний мир».