Клуни, Аффлек или Бэйл: кто из актеров сыграл Бэтмена лучше всех

Роль Бэтмена в кино — одна из самых престижных, особенно сейчас, когда фильмы на основе комиксов на пике популярности. Каждый актер привносил в образ супергероя в костюме летучей мыши свои особенности. Для следующего фильма выбрали Роберта Паттинсона, но в предыдущих эту роль исполняли и куда более известные актеры, сообщает cosmo.ru

Адам Уэст (1966−1968)

Актер стал первым Бэтменом в истории. В 40 лет его пригласили на главную роль после роли шпиона в рекламе какао Nesquik. Адам снялся в трех сезонах телесериала о приключениях Человека — летучей мыши. Когда рейтинги сериала упали, его производство закрыли.

Уэст обзавелся солидной армией фанатов, но его популярность пошла на спад. Он так сжился со своим образом, что режиссеры не решались предлагать другие больше роли. При этом отношение Уэста к своему персонажу менялось, но «раз люди любят Бэтмена, я тоже должен его полюбить».

От того, чтобы стать новым Джеймсом Бондом, Уэст отказался: мол, негоже американцу играть английского шпиона. Актер умер 9 июня 2017 года от лейкемии, ему было 88 лет.

Майкл Китон (1989−1992)